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Ломаченко і Лопес націлилися на бій з Девісом

Сьогодні 12:41 1076 0
Переможець поєдинку може зустрітися з Джервонтой
Ломаченко і Лопес націлилися на бій з Девісом
#Лопес, #Ломаченко

Джерело - SI Boxing.

Володар титулів WBA, WBO і WBC Franchise в легкій вазі Василь Ломаченко та чемпіон IBF Теофімо Лопес в разі перемоги в уніфікації хочуть зустрітися з американцем Джервонтою Девісом.

Про це заявив журналіст Sports Illustrated Кріс Маннікс.

"Теофімо дав зрозуміти, що якщо він поб'є Ломаченко, то залишиться в легкій вазі заради об'єднавчого бою з Джервонтою Девісом, який володіє титулом WBA. Ломаченко теж хоче провести поєдинок з Джервонтою, він готовий вийти в ринг в першій половині 2021 року.

Питання в тому, кого вибере сам Девіс. Або він захоче боксувати з ними, або ми знову почуємо різні виправдання. У легкій вазі зібралися боксери приблизно одного віку. Їм слід виходити в ринг, влаштувавши щось на зразок турніру", - розповів Маннікс.

Нагадаємо, Лопес підтвердив бій з Ломаченком.

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