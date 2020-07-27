Ломаченко і Лопес націлилися на бій з Девісом

Володар титулів WBA, WBO і WBC Franchise в легкій вазі Василь Ломаченко та чемпіон IBF Теофімо Лопес в разі перемоги в уніфікації хочуть зустрітися з американцем Джервонтою Девісом.

Про це заявив журналіст Sports Illustrated Кріс Маннікс.

"Теофімо дав зрозуміти, що якщо він поб'є Ломаченко, то залишиться в легкій вазі заради об'єднавчого бою з Джервонтою Девісом, який володіє титулом WBA. Ломаченко теж хоче провести поєдинок з Джервонтою, він готовий вийти в ринг в першій половині 2021 року.

Питання в тому, кого вибере сам Девіс. Або він захоче боксувати з ними, або ми знову почуємо різні виправдання. У легкій вазі зібралися боксери приблизно одного віку. Їм слід виходити в ринг, влаштувавши щось на зразок турніру", - розповів Маннікс.