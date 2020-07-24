Лопес: Таких стариків, як Ломаченко, я їм на обід

Український боксер Василь Ломаченко, який володіє титулами WBC, WBA, WBO в легкій вазі, взагалі не розмовляє англійської мови.

Про це заявив чемпіон світу за версією IBF в легкій вазі Теофімо Лопес.

"Ломаченко сказав мені:" Ти, хлопчисько, повертайся в зал". Я думаю, він не знав, що відповісти. Ломаченко взагалі не розмовляє англійської мови. Може сказати тільки" привіт","так","дякую" і "дуже-дуже". Він каже:"Теофімо базікає як клоун". ха-ха, забавний чувак.

Коли я говорю якесь де**мо про таких боксерів, як Девін Хейні, Ломаченко і Хосе Рамірес, мені здається, що вони не знають, як відповісти. Лома сказав щось на кшталт: "Повертайся в зал, я готовий битися де завгодно, навіть у твоєму дворі". Це досить сумно, так як я сподівався, що він відповість краще.

Ломаченко, адже міг сказати: "Я чмокну тебе в лоб, хлопчик". Так було б краще. Я їм таких стариків, як Ломаченко, на обід", - сказав Лопес.