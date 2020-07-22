Визначилась дата чемпіонського бою Постола

Бій має відбутися 29 серпня

Промоутерська компанія Top Rank офіційно анонсувала дати двох великих боксерських поєдинків у серпні нинішнього року.

Про це повідомляє Klitschko-brothers.com.

Одним з них стане титульний бій у першій напівсередній вазі між чемпіоном світу за версіями WBC і WBO американцем Хосе Раміресом та українцем Віктором Постолом.

Поєдинок, який кілька разів переносили через пандемію коронавірусу, пройде у Лас-Вегасі (США) 29 серпня.

Раніше, суперник Постола назвав дату бою з українцем