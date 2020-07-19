Старший син Кличка йде в мери Києва

Джерело - Чемпіон.

Легендарний український супертяж, а нині мер Києва Віталій Кличко, який сьогодні святкує 49-річчя, розповів про сюрприз, який йому приготував старший син.

"Старший син Єгор зробив мені подарунок на день народження. Сказав, що йде в мери Києва! Благословив його, звичайно", - сказав Віталій Володимирович.

Не потрібно оцінювати цей пост серйозно, тим більше, що Віталій Кличко лідирує в усіх соціологічних опитуваннях.

Нагадаємо, місцеві вибори в Україні відбудуться 25 жовтня 2020 року.