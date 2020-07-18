Лопес підтвердив бій з Ломаченком

Бій відбудеться у жовтні

Бій між чемпіоном світу в легкій вазі за версією IBF Теофімо Лопес (15-0, 12 КО) і володарем титулів WBC, WBA, WBO Василем Ломаченком (14-1, 10 КО) відбудеться у жовтні.

Про це розповів сам американський боксер.

Ломаченко і Лопес поборються за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі. Українець в даний момент володіє трьома поясами, американець – одним.

Раніше, промоутер Боб Арум (Top Rank), який організовує бій, повідомив, що зустріч відбудеться 3 жовтня у Лас-Вегасі (США).

Водночас інсайдер Майк Коппінджер (The Athletic) заявив Бій Ломаченко – Лопес знову під загрозою: боксери не підписали контракт , що наразі передчасно говорити про те, що бій відбудеться 3-го жовтня.