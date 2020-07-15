Росіянин захищатиме пояс IBF

Джерело - BoxingScene.

Бій між володарем титулів WBC і IBF в напівважкій вазі Артуром Бетербієвим і китайцем Мен Фаньлуном відбудеться 25 вересня.

Про це заявив промоутер Боб Арум.

"Поєдинок пройде в рамках івенту, який відбудеться 25 вересня в Єкатеринбурзі (Росія). Бетербієв давно хотів провести бій в Росії, тому що там йому можуть заплатити ті гроші, на які він розраховує. У Канаді він також міг би отримати хороший гонорар. Однак зараз ми безсилі через коронавірус", - сказав Арум.

Нагадаємо, в цьому бою Бетербієв захищатиме пояс IBF. Спочатку поєдинок повинен був відбутися 28 березня в Квебеку (Канада), але зустріч перенесли через пандемію коронавірусу.

Раніше, тренер Бетербієва заявляв, що бій його підопічного з Альваресом ніколи не відбудеться.