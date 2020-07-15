Колишній чемпіон світу хоче провести бій-реванш з Ломаченком

Джерело - EsNews.
Венесуельський боксер Хорхе Лінарес бажає провести бій-реванш з чемпіоном WBА, WBO і WBC Franchise Василем Ломаченком.
Про це заявив сам боксер.
"У Ломаченка вкрай складний стиль. Так, він не володіє важким ударом, але з ним завжди важко боксувати. Він швидкий і розумний. В один момент Ломаченко тут, а через пару секунд - вже там.
Знаю, що йому не сподобався мій потужний удар справа. Але як би там не було, Василь зміг піднятися після нокдауну. Ломаченко - чудовий спортсмен, я дуже хочу провести з ним реванш. І цей поєдинок одного разу станеться", - заявив Лінарес.
Нагадаємо, бій Ломаченка і Лінареса відбувся в травні 2018 року. Українець переміг технічним нокаутом і відібрав у Хорхе пояс WBA.
Раніше, Ломаченко відкрив власний готель на березі моря.