Сіренко вперше поб'ється з українцем

Український проспект отримав суперника

Джерело - Чемпіон.

Владислав Сіренко 1 серпня в 8-раундовому рейтинговому бою поб'ється з 33-річним Павлом Кроленком.

Про це повідомляє промоутерська компанія Олександра Усика Usyk 17 Promotion.

Владислав Сіренко в останньому бою в жовтні минулого року в рамках вечора боксу в Карлсруе в першому раунді відправив у нокаут Айвана Ді Берардіно (9-2-1, 6 КО).

Раніше, Сіренко відреагував на відхід Гвоздика з боксу.