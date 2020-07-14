Сіренко вперше поб'ється з українцем

Джерело - Чемпіон.
Владислав Сіренко 1 серпня в 8-раундовому рейтинговому бою поб'ється з 33-річним Павлом Кроленком.
Про це повідомляє промоутерська компанія Олександра Усика Usyk 17 Promotion.
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Владислав Сиренко 25 років. 13 боїв - 13 перемог, з них 12 достроково. Перспективний боксер важкої ваги. Тренер: Джеймс Алі Башир, колишній тренер Володимира Кличка і Олександра Усика. Суперник: Павло Кроленко. Рейтинговий бій на 8 раундів. Big Boxing Night Дата: 1 серпня 2020 Локація: Парково-готельний комплекс Equides, c.Лісники, вул. Вишнева, 36 Квитки по посиланню в профілю. ____________________________________________________________ #bigboxingnight #bigboxingnight2020 #usyk17promotion #usyk @usyk17.promotion @usykaa @faechersportmanagement @max_michailew @equides_club @vladsirenkoboxing
Владислав Сіренко в останньому бою в жовтні минулого року в рамках вечора боксу в Карлсруе в першому раунді відправив у нокаут Айвана Ді Берардіно (9-2-1, 6 КО).
Раніше, Сіренко відреагував на відхід Гвоздика з боксу.