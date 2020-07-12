Хейні: Сподіваюся, що Лопес поб'є Ломаченка

Американець поділився очікуваннями від титульного бою боксерів

Джерело - Boxing News 24.

Володар титулу WBC в легкій вазі Девін Хейні буде підтримувати свого співвітчизника Теофімо Лопеса в бою проти чемпіона WBA, WBO і WBC Franchise Василя Ломаченка.

Про це заявив сам Хейні.

"Мені 21 рік, і я чемпіон WBC. Можете не сумніватися: уніфікація в легкій вазі не пройде повз мене. Я не проти обов'язкових захистів, оскільки таким чином кращих бійців дивізіону зобов'язують боксувати зі мною. Я сподіваюся, що Теофімо поб'є Ломаченко, а потім проведе зі мною об'єднувальний поєдинок, як він і обіцяв президенту WBC Маурісіо Сулеймана", - сказав Хейні.

Раніше, Ломаченко відкрив власний готель на березі моря.