Колишній чемпіон: Рамірес нокаутує Постола

Віктор Постол у бою з чемпіоном WBC і WBO в першій напівсередній вазі Хосе Раміресом зазнає поразки.

Про це заявив колишній чемпіон Реджіс Програїс.

"Постол постарів. Думаю, Рамірес буде першим, хто переможе його достроково. Якщо ж Постол в якійсь мірі зловив другу молодість, то у Хосе можуть бути проблеми через те, що суперник високий і рукатий, вміє працювати здаля.

А ще у нього хороший, чіткий удар справа. А якщо постарів, то Рамірес його заб'є. З цим його постійним пресингом він, ймовірно, просто переїде Постола. Насправді, не думаю, що Раміресу буде важко це зробити", - сказав Програїс.