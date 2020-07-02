 Колишній чемпіон: Рамірес нокаутує Постола | Бокс | Champion.com.ua
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Колишній чемпіон: Рамірес нокаутує Постола

Сьогодні 18:55 2295 0
Програїс не вірить в успіх українця
Колишній чемпіон: Рамірес нокаутує Постола
#Постол, #Рамірес

Джерело - vringe.com.

Віктор Постол у бою з чемпіоном WBC і WBO в першій напівсередній вазі Хосе Раміресом зазнає поразки.

Про це заявив колишній чемпіон Реджіс Програїс.

"Постол постарів. Думаю, Рамірес буде першим, хто переможе його достроково. Якщо ж Постол в якійсь мірі зловив другу молодість, то у Хосе можуть бути проблеми через те, що суперник високий і рукатий, вміє працювати здаля.

А ще у нього хороший, чіткий удар справа. А якщо постарів, то Рамірес його заб'є. З цим його постійним пресингом він, ймовірно, просто переїде Постола. Насправді, не думаю, що Раміресу буде важко це зробити", - сказав Програїс.

Раніше, суперник Постола назвав дату бою з українцем.

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