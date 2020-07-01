Помер непереможний мексиканський боксер

Боксеру було лише 21

У Мексиці у 21-річному віці від онкологічної хвороби помер перспективний боксер Хав'єр Гонсалес.

Про це повідомляє World Boxing News.

З літа 2019 року він боровся з онкологічним захворюванням. Останній поєдинок Гонсалес, який виступав в першій напівсередній вазі (до 63,5 кг), провів в квітні 2019 року.

На професійному рингу він виграв усі свої 15 боїв, 11 перемог були здобуті достроково.

У аматорах Хав'єр Гонсалес провів 180 поєдинків і тричі завойовував золото національного чемпіонату. В професіонали перейшов у віці 16 років.

Нагадаємо, помер відомий український тренер Тімофеєв.