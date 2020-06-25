 Мартінес розповів про можливий поєдинок з Далакяном | Бокс | Champion.com.ua
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Мартінес розповів про можливий поєдинок з Далакяном

Сьогодні 12:59 1074 0
Дата об'єднавчого поєдинку може змінитися
Мартінес розповів про можливий поєдинок з Далакяном
#Далакян, #Мартінес

Джерело - iSport.ua.

Володар титулу за версією WBC в найлегшій вазі мексиканець Хуліо Сесар Мартінес (16-1, 12 КО) веде переговори про об'єднавчий бій з українським чемпіоном WBA Артемом Далакяну (20-0, 14 КО).

Про це заявив сам мексиканець.

"Ми готові зіткнутися з чим завгодно, ми не відчуваємо страху, націлені на те, щоб разом творити історію. Хочу битися з усіма, у кого є титули. Хочу слідувати тим самим шляхом, який проклав Сауль Альварес.

Актуально: Далакян проведе об'єднавчий бій з Мартінесом

Об'єднавчий бій з Далакяну - це те, що мені попередньо повідомили. Саме до цього поєдинку я і готуюся. 15 серпня - це всього лише попередня дата, вона може помінятися. Сподіваємося на те, що ніяких переносів через коронавірус не буде", - зазначив Мартінес.

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