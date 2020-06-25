Мартінес розповів про можливий поєдинок з Далакяном

Джерело - iSport.ua.
Володар титулу за версією WBC в найлегшій вазі мексиканець Хуліо Сесар Мартінес (16-1, 12 КО) веде переговори про об'єднавчий бій з українським чемпіоном WBA Артемом Далакяну (20-0, 14 КО).
Про це заявив сам мексиканець.
"Ми готові зіткнутися з чим завгодно, ми не відчуваємо страху, націлені на те, щоб разом творити історію. Хочу битися з усіма, у кого є титули. Хочу слідувати тим самим шляхом, який проклав Сауль Альварес.
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Об'єднавчий бій з Далакяну - це те, що мені попередньо повідомили. Саме до цього поєдинку я і готуюся. 15 серпня - це всього лише попередня дата, вона може помінятися. Сподіваємося на те, що ніяких переносів через коронавірус не буде", - зазначив Мартінес.