Таїландський чемпіон перевершив Мейвезера, закінчивши кар'єру з 54 перемогами

Флойд не зможе більше похвалитися своїм рекордом без поразок

Джерело - TalkSport.

Чемпіон світу за версією WBC в мінімальній вазі Ванхенг Менайотін вирішив завершити професійної кар'єри.

Про це заявив сам боксер.

"Я вирішив, що буде добре, якщо я закінчу з боксом. Я відчуваю своє тіло і розумію, що зараз найкращий момент для того, щоб завершити виступи. Хочу подякувати всім фанатам, які підтримували мене", - сказав Менайотін.

Таїландський боксер повісив рукавички на цвях, здобувши 54 перемоги на професійному рівні. При цьому Ванхенг жодного разу не програв. Таким чином, Менайотін побив рекорд Флойда Мейвезера, який завершив виступи зі статистикою 50-0.

Варто відзначити, що Менайотін формально побив рекорд Мейвезера ще в серпні 2018 року, коли здобув 51 перемогу. Однак весь цей час зберігався шанс, що таїландець програє і рекорд Мейвезера за кількістю боїв без поразок встоїть.

Раніше, Мейвезер планує провести кілька виставкових боїв.