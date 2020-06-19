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Мак-Грегор намагався перекупити тренера Мейвезера

Вчора 23:49 403 0
Ірландець це хотів зробити у 2017 році
Мак-Грегор намагався перекупити тренера Мейвезера
#Мак-Грегор, #Мейвезер

Джерело - BoxingScene.

Зірка UFC Конор МакГрегор три роки тому перед дебютним боєм на профі-рингу, який програв технічним нокаутом в 10-му раунді програв Флойду Мейвезеру, намагався перекупити тренера суперника.

Про це заявив один з тренерів Мейвезера Нейт Джонс.

"Флойд не знає про це, але мені подзвонили люди Мак-Грегора і запропонували попрацювати з ним, бути в його кутку. Вони давали мені 1,5 мільйона доларів - я повісив трубку.

Перед боєм я турбувався не про те, що Конор не був боксером, я турбувався про невідоме. Я хвилювався про його габарити, але ми добре з ним впоралися, ми зрубили його і зупинили", - сказав Джонс.

Нейт Джонс дружить з Флойдом Мейвезером з Олімпійських ігор 1996 року в Атланті, коли обидва боксери завоювали бронзові медалі. Після відходу з боксу в 2002 році Джонс почав працювати в тренувальному таборі Мейвезера.

Раніше, Фергюсон викликав на бій Мак-Грегора.

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