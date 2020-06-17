 Сіренко: Усик – це рівень, що тут ще коментувати | Бокс | Champion.com.ua
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Сіренко: Усик – це рівень, що тут ще коментувати

Сьогодні 19:11 446 0
Боксер порівняв збори в Україні та закордоном
Сіренко: Усик – це рівень, що тут ще коментувати
#Сіренко, #Усик

Джерело - fbu.org.ua.

В українських боксерів збори професіональніші та суворіші, що добре для результатів, ніж закордоном.

Про це заявив боксер Владислав Сіренко.

"Професіоналізм і табір яких боксерів справив найбільше враження? Всі вони - великі особистості. Олександр Усик – це рівень, що тут ще коментувати. Олександр Повєткін - також. Чудовий табір, потужна робота. Про всіх інших, з ким спарингував, також скажу тільки позитивні слова. Ми всі робимо свою справу, це об’єднує.

Як наша школа на фоні закордонного боксу? Відразу скажу: скрізь було щось цікаве, була можливість чомусь повчитися. Але деякі закордонні збори мене розчарували в тому, що в закордонних спортсменів дисципліна гірша. Тож я – прихильник нашої школи, у нас збори професіональніші та суворіші, що добре для результатів.

Я вдячний всім тренерам, які траплялися мені в кар’єрі. Те, що я зараз маю можливість отримувати уроки Башира, це також наслідки роботи його попередників, які мене навчили, щоб я міг бути цікавим і Джеймсу Алі", - сказав Сіренко.

Раніше, Сіренко відреагував на відхід Гвоздика з боксу.

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