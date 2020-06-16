 Олександр Бєлєнький: Не уявляю, як Усик поб'є Тайсона Ф'юрі | Бокс | Champion.com.ua
Мій профіль
Олександр Бєлєнький: Не уявляю, як Усик поб'є Тайсона Ф'юрі
Сьогодні 13:28 2205
Гармаш у липні повернеться у Динамо – джерело
Сьогодні 12:10 1348
Фенербахче готує трансфер Морозюка
Сьогодні 10:59 1919 2
Дедишин: Федик – це український Нагельсманн
Сьогодні 09:48 1519
Суперник Ломаченка набрав солідну вагу під час карантину
Сьогодні 08:55 2261
Матчі Ліги Європи дограють у Німеччині
Сьогодні 08:12 1646
Минай - Динамо: онлайн-трансляція півфіналу Кубку України. LIVE
Сьогодні 00:44 1711
Петраков: Сказав Супрязі не йти у Динамо
Вчора 21:54 2297
Зоря продовжить існування, до зникнення клубу не дійде
Вчора 16:40 2008
Маркевич: Я буду працювати консультантом тренерського штабу Руху
Вчора 16:25 3045
Блоги
Рівно рік тому збірна України стала чемпіоном світу
Рівно рік тому збірна України стала чемпіоном світу Valeriy Ruchka
Вчора 08:35 1200
ВІДЕО. Мораес забив переможний гол після геніального пасу Марлоса
ВІДЕО. Мораес забив переможний гол після геніального пасу Марлоса Андрій Твердохліб
14.06.2020 19:49 1789
Горбиль дня. Під час матчу Мальорка - Барселона на поле вибіг фанат
Горбиль дня. Під час матчу Мальорка - Барселона на поле вибіг фанат Андрій Твердохліб
14.06.2020 17:17 499
Реал показав реконструкцію Сантяго Бернабеу в яскравому промо
Реал показав реконструкцію Сантяго Бернабеу в яскравому промо Андрій Твердохліб
14.06.2020 13:01 695
Сезон відкрито! Тренер збірної України виконав неймовірний стрибок у воду
Сезон відкрито! Тренер збірної України виконав неймовірний стрибок у воду Андрій Твердохліб
14.06.2020 11:32 5717
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
16:42 Інше У Франції загинула 16-річна чемпіонка світу 464
16:27 Футбол ПСЖ прагне замінити свого капітана зіркою Баварії 435
16:10 Гандбол Помер титулований український гандбольний тренер 376
15:55 Футбол Джеррард закликав встановити статую Клоппу після перемоги Ліверпуля в АПЛ 580 1
15:45 Футбол Манчестер Юнайтед готовий викласти 150 млн євро за Фаті 518
15:30 Футбол УПЛ – друга в Європі за кількістю пенальті 454
15:15 Футбол Рудько: В останній рік роботи Блохіна більшу частину роботи виконував Ребров 1047
14:58 RunNews Її знайшли в кілометрі від стежки, - бігуни стали на захист організаторів Ультра-Трейл Куяльник 765
14:57 Футбол Бєлік: Зміна тренера — стрес для Руху 777
14:46 Футбол Барселона узгодила контракт з Тер Штегеном 737
14:30 Футбол В УАФ прийняли важливе рішення щодо матчів Кубка України 820
14:15 Біатлон IBU включив 13 українських біатлоністів в пул допінг-тестування 1136
13:57 Футбол Матч Карпати – Олімпік може відбутися у Києві 836
13:49 Блог Редкача запросили на чемпіонат з ляпасів 543
13:45 Футбол Сидорчук: Коли спустив гетру, то трохи злякався 1063
13:30 Футбол Левандовський очолив список претендентів на Золотий м’яч 1072
13:28 Бокс Олександр Бєлєнький: Не уявляю, як Усик поб'є Тайсона Ф'юрі 2205
13:17 Бокс Гассієв дебютує у суперважкій вазі 1955
12:57 Футбол Карпати відновили тренування: 8 гравців залишились на самоізоляції 1180
12:47 Бокс Промоутер Усика наполягає на поєдинку з Джошуа 1558
12:30 Футбол У Португалії зіграють міні-турнір Ліги чемпіонів 1359
12:10 Футбол Гармаш у липні повернеться у Динамо – джерело 1348
11:59 Футбол У Минаї назвали умови матчів посеред тижня 1468
11:56 Блог Найкрасивіші тенісистки світу з TOP-200 WTA. Голосування 357
11:45 Волейбол Збірна України U-20 зіграє у фінальній частині Євро-2020 2028

Олександр Бєлєнький: Не уявляю, як Усик поб'є Тайсона Ф'юрі

Сьогодні 13:28 2205 0
Олександр Бєлєнький: Не уявляю, як Усик поб'є Тайсона Ф'юрі

Джерело - Чемпіон.

Олександр Бєлєнький написав кілька яскравих книг про бокс, зокрема "Золоті брати Клички". У відвертому інтерв'ю Максиму Розенку оцінив перспективи українських боксерів.

 - Хотілося б почути вашу оцінку перспектив провідних українських боксерів. Усик може стати королем хевівейту?

 - 95 відсотків нинішніх важковаговиків Олександр легко поб'є. Але я не впевнений щодо таких габаритних хлопців як Ентоні Джощуа, Деонтей Вайлдер, Тайсона Ф'юрі. Це проблемна група для українця. Не уявляю, як Усик поб'є Тайсона Ф'юрі. Не тільки Усик - хто завгодно.

Багато років тому я розмовляв з казахом Василем Жировим. Він став чемпіоном у крузервейті і перейшов в хевівейт. Говорив, що абсолютно готовий до нового для себе дивізіону. Успішно спарингував з суперваговиками. Але як став проводити бої в хевівейті, почалися проблеми. Боюся, як би і з Усиком не вийшло такого ж. Думаю, про реальний рівень українця в суперважкому дивізіоні можна буде говорити тільки після бою з Чисорою. Те, що Олександр пройде Дерека - і до ворожки не ходи. Цікаво подивитися, як він його переможе. Чи стане британець проблемою для українця. З нетерпінням чекаю бою Усика з Чисорою.

- Лопес стане проблемою для Ломаченко?

 - Українець - один з найкращих боксерів незалежно від вагових категорій. Василь лімітований тільки вагою. Лопеса він переможе. А ось далі підніматися в вагових категоріях йому не варто. Можуть виникнути проблеми.

 - У найближчі місяці ще один українець повинен провести чемпіонський бій. Згодні, що в поєдинку з американцем Раміресом Віктор Постол буде андердогом?

 - Тільки бій покаже рівень Постола в 2020 році. Навіть якщо броварчанин програє, нічого страшного не трапиться. Мохаммед Алі програв Фрезеру і Нортону. І всі його списали. Але після цього він двічі виграв і у Нортона, і у Фрезера. Побив Формена.

Максим Розенко, Чемпіон

Коментарі ()