Олександр Бєлєнький: Не уявляю, як Усик поб'є Тайсона Ф'юрі

Джерело - Чемпіон.

Олександр Бєлєнький написав кілька яскравих книг про бокс, зокрема "Золоті брати Клички". У відвертому інтерв'ю Максиму Розенку оцінив перспективи українських боксерів.

- Хотілося б почути вашу оцінку перспектив провідних українських боксерів. Усик може стати королем хевівейту?

- 95 відсотків нинішніх важковаговиків Олександр легко поб'є. Але я не впевнений щодо таких габаритних хлопців як Ентоні Джощуа, Деонтей Вайлдер, Тайсона Ф'юрі. Це проблемна група для українця. Не уявляю, як Усик поб'є Тайсона Ф'юрі. Не тільки Усик - хто завгодно.

Багато років тому я розмовляв з казахом Василем Жировим. Він став чемпіоном у крузервейті і перейшов в хевівейт. Говорив, що абсолютно готовий до нового для себе дивізіону. Успішно спарингував з суперваговиками. Але як став проводити бої в хевівейті, почалися проблеми. Боюся, як би і з Усиком не вийшло такого ж. Думаю, про реальний рівень українця в суперважкому дивізіоні можна буде говорити тільки після бою з Чисорою. Те, що Олександр пройде Дерека - і до ворожки не ходи. Цікаво подивитися, як він його переможе. Чи стане британець проблемою для українця. З нетерпінням чекаю бою Усика з Чисорою.

- Лопес стане проблемою для Ломаченко?

- Українець - один з найкращих боксерів незалежно від вагових категорій. Василь лімітований тільки вагою. Лопеса він переможе. А ось далі підніматися в вагових категоріях йому не варто. Можуть виникнути проблеми.

- У найближчі місяці ще один українець повинен провести чемпіонський бій. Згодні, що в поєдинку з американцем Раміресом Віктор Постол буде андердогом?

- Тільки бій покаже рівень Постола в 2020 році. Навіть якщо броварчанин програє, нічого страшного не трапиться. Мохаммед Алі програв Фрезеру і Нортону. І всі його списали. Але після цього він двічі виграв і у Нортона, і у Фрезера. Побив Формена.

Максим Розенко, Чемпіон