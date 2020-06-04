Кухар першим ударом нокаутував суперника

Джерело - Чемпіон.

Для перемоги українському боксеру Славі Кухару потрібна була лише одна секунда бою.

Українець першим ударом відразу нокаутував

Після потужного удару опонент не зміг піднятися, і суддя зупинив поєдинок.

Популярний американський Instagram-аккаунт boxing.media назвав цей поєдинок надшвидкісною перемогою в боксі. Відзначимо, що відео зібрало понад 60 000 переглядів, що досить багато, враховуючи нераскрученність бою і боксерів.