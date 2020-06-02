Холіфілд назвав імена потенційних суперників

Джерело - vringe.com.
Евандер Холіфілд в 57 років відновив кар'єру на кілька виставкових боїв, в яких хоче зустрітися з Тайсоном, Льюїсом і Боу.
Про це заявив сам боксер.
"Найкраще це зробити разом з тими, хто приблизно твого віку. Я не хочу виходити на ринг і битися з кимось, хто просто захоче зробити собі ім'я за мій рахунок.
Та й уболівальників цікавлять хіба що мої протистояння з Боу, Тайсоном і, можливо, Льюїсом. Ось це було б добре. Ось з ними я б із задоволенням поспарингував", - говорить Холіфілд.
У Холіфілда з перерахованого вище тріо позитивна статистика тільки проти Тайсона - дві перемоги в двох боях. Боу американець програв два бої з трьох, а проти Льюїса домігся нічиї і програв рішенням суддів.
Раніше, Тайсон зазначав, що бій з Холіфілдом - це те, що потрібно.
Нагадаємо, Тайсон має провести бій з Шенноном Бріггсом.