Холіфілд назвав імена потенційних суперників

У списку не тільки Майк Тайсон

Евандер Холіфілд в 57 років відновив кар'єру на кілька виставкових боїв, в яких хоче зустрітися з Тайсоном, Льюїсом і Боу.

Про це заявив сам боксер.

"Найкраще це зробити разом з тими, хто приблизно твого віку. Я не хочу виходити на ринг і битися з кимось, хто просто захоче зробити собі ім'я за мій рахунок. Та й уболівальників цікавлять хіба що мої протистояння з Боу, Тайсоном і, можливо, Льюїсом. Ось це було б добре. Ось з ними я б із задоволенням поспарингував", - говорить Холіфілд.

У Холіфілда з перерахованого вище тріо позитивна статистика тільки проти Тайсона - дві перемоги в двох боях. Боу американець програв два бої з трьох, а проти Льюїса домігся нічиї і програв рішенням суддів.

Раніше, Тайсон зазначав, що бій з Холіфілдом - це те, що потрібно.

Нагадаємо, Тайсон має провести бій з Шенноном Бріггсом.