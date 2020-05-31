Український боксер судиться зі своїм промоутером

Український боксер напівсередньої ваги Тарас Шелестюк (18-0, 10 КО) має досить проблемні відносини зі своїм промоутером.

Про це розповів сам боксер.

"Під час переходу в професіонали я був готовий відразу битися за чемпіонський титул. Коли я підписував контракт, менеджер і промоутер пообіцяли мені чемпіонський бій через 2 роки, але це не було прописано в контракті. А тут все чітко - якщо цього немає, значить не можеш нічого вимагати.

Це було у 2013 році, тобто у 2015 я повинен був битися за пояс. У 2015 виграв регулярний пояс, а у 2016-му був 6-м у рейтингу, але робота промоутера залишає бажати кращого.

Зараз мене немає в рейтингах. Це не проблема, адже з хорошим промоутером можна за один бій потрапити в ТОП-10 і вийти на титульний бій або на поєдинок за звання претендента, ну 1-2 бою.

Зараз мої відносини з промоутером чисто робочі. Останній бій, як ви знаєте, я провів 31 січня, а контракт повинен був закінчитися 1 березня, але мій промоутер сказав, що він не закінчується і намагається його продовжити.

Загалом, ми все вирішуємо на судовому процесі", - сказав Шелестюк.