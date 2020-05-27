Хитров: У мене не найкращі промоутери

Джерело - Суспільне Спорт.
Український боксер Євген Хитров (20–2, 17 КО) вказав причину відсутності боїв.
Про це розповів сам боксер.
"Насправді у мене не найкращі промоутери. Тому я не впевнений чи будуть у мене в цьому році бої. Тим більше з ситуацією, яка склалася.
Мій контракт закінчується в грудні. Я сподіваюся, що я на цьому попрощаюся зі своїми "найкращими" промоутерами. Буду шукати інші варіанти.
Я планую боксувати в найближчому майбутньому. Я не збираюся завершувати кар'єру. А там, на все Божа воля", - сказав Хитров.
Раніше, Хитров здобув перемогу технічним нокаутом у США.