Хитров: У мене не найкращі промоутери

Український боксер Євген Хитров (20–2, 17 КО) вказав причину відсутності боїв.

Про це розповів сам боксер.

"Насправді у мене не найкращі промоутери. Тому я не впевнений чи будуть у мене в цьому році бої. Тим більше з ситуацією, яка склалася.

Мій контракт закінчується в грудні. Я сподіваюся, що я на цьому попрощаюся зі своїми "найкращими" промоутерами. Буду шукати інші варіанти.

Я планую боксувати в найближчому майбутньому. Я не збираюся завершувати кар'єру. А там, на все Божа воля", - сказав Хитров.