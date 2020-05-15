 Бурсак: Грицай неадекватний якийсь | Бокс | Champion.com.ua
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Бурсак: Грицай неадекватний якийсь

Сьогодні 12:38 803 0
Бурсак: Грицай неадекватний якийсь
#Усик, #Грицай

Джерело - xsport.ua.

35-річний український середньоваговик Максим Бурсак (36-6-2, 16 КО) не розуміє ситуацію навколо супертяжа Олександра Усика (17-0, 13 КО) і борця Богдана Грицая.

Про це сказав сам боксер.

"Я взагалі не знаю, хто такий Грицай. Це клоунада, шоу. Чесно кажучи, навіть не хочу це коментувати. Хто такий Грицай? За якими правилами вони битися будуть, хто гонорари платити буде, чи потрібно це Усику?

Я теж можу зараз кинути виклик комусь. Платіть гроші і давайте зробимо.

В Усика свій шлях, є мета - Джошуа, Вайлдер. Який Грицай? При чому тут він? Навіщо він кидає виклик? Усик же боксер, а не борець, не рукопашник. Нехай Грицаю кине виклик стрілок з пістолета. Скаже: "Давай".

Усика стихія - це бокс. Хочеш боксувати - давай. Але хто гонорари буде платити, кому потрібен цей бій? Може тільки в якості спаринги. А так ... Хто купить трансляцію? Хто такий Грицай? Хто заплатить за цей бій?

Усику ж потрібно витратити на цей бій свій час, підготовку, здоров'я. Тобто, взагалі не цікаво. Я вважаю, що Саня правий і не розумію, звідки цей Грицай взявся, навіщо він це робить, з якою метою?

Я чув про цю ситуацію, але навіть не хочу коментувати. Це неадекватни якісь. Ну, я маю на увазі цього Грицая",- сказав Бурсак.

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