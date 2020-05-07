Найнебезпечнішим суперником для британського чемпіона WBC Тайсона Ф’юрі є - Даніель Дюбуа.

Про це розповів промоутер Боб Арум.

"Передовсім, цей боєць повинен бути реальним здорованем. Дрібного важковаговика ви не оберете, адже Ф'юрі просто вимотає того в клінчах. Цей здоровань повинен непогано боксувати і володіти відмінним ударом. Я не кажу про те, що він зобов'язаний бути супертехнарем, але мусить, щонайменше, вміти доносити свої удари до мети. Здогадалися, про кого я кажу? Хто той хлопець, який вміє боксувати, здоровенного зросту і з потужним ударом? Так, я кажу про Даніеля Дюбуа.

Думаю, приблизно за рік Дюбуа вже буде готовий вийти проти Ф'юрі. І Тайсону доведеться гарненько попрацювати. Вийде цікавий поєдинок", - розповів Арум.