Перший бій завершився перемогою Ломаченка

Британський боксер Люк Кемпбелл заявив про бажання провести повторний бій з чемпіоном WBC, WBA і WBO в легкій вазі Василем Ломаченком, якому він раніше програв за очками.

Про це розповів сам боксер.

"Ймовірно, я єдиний боксер на планеті, який говорить, що хоче бою з Ломаченком. Інші намагаються навіть не згадувати його ім'я. Я знаю, що в другому бою зможу зробити більше", — сказав Кемпбел.

31 серпня 2019 року Кемпбелл програв Ломаченку одноголосним рішенням суддів у поєдинку за титули чемпіона світу в легкій вазі за версіями WBC (Всесвітньої боксерської ради), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та WBO (Всесвітньої боксерської організації).

Нагадаємо, Редкач готовий поставити всі гроші на суперника Ломаченка.