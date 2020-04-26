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Колишній чемпіон світу: Вайлдеру ніколи не вдасться побити Ф'юрі
#Вайлдер, #Ф'юрі

Джерело - BoxingScene.

Зараз ніхто у суперважкій вазі не зможе побити Тайсона Ф'юрі.

Про це заявив ексчемпіон світу Пол Маліньяджі.

"Вайлдер дуже хороший боєць, один з кращих в світі, але я вважаю, що йому ніколи не вдасться побити Тайсона Ф'юрі. Ніколи. Ф'юрі його прорахував, як, втім, і весь інший надважкий дивізіон. Мені здається, що зараз ніхто в суперважкій вазі не зможе побити Ф'юрі. Єдина людина, яка зможе побити Тайсона Ф'юрі, - це сам Тайсон Ф'юрі, якщо він втратить над собою контроль, перестане тренуватися і знову звалиться з воза. Але я не чекаю, що це станеться, оскільки він став зараз куди більш зрілим", - зазначив Маліньяджі.

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