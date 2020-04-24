Вайт: Мотивований Чісора нокаутує Усика

Дерек Чісора розуміє, що поставлено на карту у бою з українцем Олександром Усиком і він голодний.

Про це розповів Ділліан Вайт.

"У Дерека є те, що робить його небезпечним. Його не хвилює перемога, поразка чи нічия. На його рахунку десять поразок і він все ще в топ-10 в суперважкій вазі.

Я вірю, що якщо Чісора буде мотивований, він нокаутує Усика. Обидва мої бою проти Дерека були нелегкими. Ми були з однаковою вагою, але я великий хлопець, а Усик немає. Він рухається, він атлетичний, але Дереку це неважливо. Чісора розуміє, що поставлено на карту в цьому бою і він голодний", - відзначив Вайт.