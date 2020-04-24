Обов'язковий претендент на титул чемпіона світу в суперважкій вазі Ділліан Вайт отримав відмову на бій від Енді Руїса.

Про це заявив сам Вайт.

"Кажуть, що Руїс хоче битися з Луїсом Ортісом, але я в це не вірю. За бій зі мною йому пропонували 5 мільйонів доларів. З Ортісом він вийде за 200 тисяч доларів. В цьому немає сенсу.

Руїс казав, що поб'є мене. Якщо він дійсно так думає, то чому має намір битися з Ортісом? Руїс вдає, що це більш складний бій для нього, ніж зі мною. Ортіс - хороший боксер, але який чемпіонат Куби він вигравав? Ніхто не чув про нього на аматорському рівні. Ми чули про всі великих кубинських любителях. Ми знаємо, чого вони досягли. Луїс Ортіс ніколи не входив в топ-5 кубинських боксерів", - зазначив Вайт.