 Маскаєв: Усик може скласти конкуренцію Ф'юрі | Бокс | Champion.com.ua
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Маскаєв: Усик може скласти конкуренцію Ф'юрі

Сьогодні 17:40 430 0
Ексчемпіон світу назвав єдиного конкурента британця
Маскаєв: Усик може скласти конкуренцію Ф'юрі
#Маскаєв, #Усик

Джерело - vringe.com.

Українець Олександр Усик (17-0, 13 КО) зможе скласти конкуренцію британському боксеру Тайсону Ф'юрі (30-0-1, 21 КО) у боротьбі за лідерство в хевівейті. 

Про це заявив колишній чемпіон світу Олег Маскаєв.

"Крім Ф'юрі нікого і немає зараз. Він рухається як легкоатлет. Ще не підсяде фізично, він буде чемпіоном. Йому легше боксувати, все нижче нього. Поки він фізично не підсяде, буде командувати в дивізіоні.

Усик - теж дуже талановитий хлопець. Віруюча людина, що важливо, з правильними моральними принципами. Він дуже швидкий і рухливий, його буде дуже важко пройти навіть б'є хлопцям. Думаю, в суперважкій вазі він повинен домогтися результату. Ось він може скласти конкуренцію Ф'юрі. Він об'єднав всі пояси в крузервейті, а це дуже непроста вага. Вони великі хлопці, при цьому швидкі, я спарингував з ними, там швидкість ще та. Зі швидкістю грати важко. Як муха і людина. Ти хочеш її збити, а у неї швидкість така, що вона бачить тебе заздалегідь. І ти не можеш по ній потрапити", - зазначив Маскаєв.

Раніше, Усик озвучив свою версію появи коронавірусу.

Нагадаємо, Джошуа зазначав, що хоче битися з Усиком, Вайлдером та Ф'юрі.

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