Маскаєв: Усик може скласти конкуренцію Ф'юрі

Українець Олександр Усик (17-0, 13 КО) зможе скласти конкуренцію британському боксеру Тайсону Ф'юрі (30-0-1, 21 КО) у боротьбі за лідерство в хевівейті.

Про це заявив колишній чемпіон світу Олег Маскаєв.

"Крім Ф'юрі нікого і немає зараз. Він рухається як легкоатлет. Ще не підсяде фізично, він буде чемпіоном. Йому легше боксувати, все нижче нього. Поки він фізично не підсяде, буде командувати в дивізіоні.

Усик - теж дуже талановитий хлопець. Віруюча людина, що важливо, з правильними моральними принципами. Він дуже швидкий і рухливий, його буде дуже важко пройти навіть б'є хлопцям. Думаю, в суперважкій вазі він повинен домогтися результату. Ось він може скласти конкуренцію Ф'юрі. Він об'єднав всі пояси в крузервейті, а це дуже непроста вага. Вони великі хлопці, при цьому швидкі, я спарингував з ними, там швидкість ще та. Зі швидкістю грати важко. Як муха і людина. Ти хочеш її збити, а у неї швидкість така, що вона бачить тебе заздалегідь. І ти не можеш по ній потрапити", - зазначив Маскаєв.