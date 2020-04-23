Усик: Перед боєм молюся за свого суперника

Український боксер - про те, як готується до бою

Джерело - Рrzeglad Sportowy.

Відомий український боксер Олександр Усик перед боєм молиться не тільки за себе, але і за свого суперника.

Про це заявив сам боксер.

"Боксери - люди, у яких найважчий характер. Вони гладіатори, які можуть загинути на полі бою, і знають про цю небезпеку. Я вклоняюся їм за це. Чи думаю я про це, коли виходжу в ринг? Ні. Будь ласка, Боже, дозволь мені і моєму супротивникові вийти з рингу на своїх ногах". Я молюся не тільки за себе, але і за свого суперника. У нього теж є сім'я, діти. Я не прошу Бога дати мені більше, ніж моєму суперникові. Я хочу, щоб ми обидва закінчили бій самостійно. Якщо трапиться трагедія... Це звучить жорстоко, але це життя. Ми народжуємося і вмираємо. Ніхто з нас не знає, коли він піде. Тому ви повинні жити тут і зараз", - сказав Усик.

Раніше, Усик озвучив свою версію появи коронавірусу.

Нагадаємо, Джошуа зазначав, що хоче битися з Усиком, Вайлдером та Ф'юрі.