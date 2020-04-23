Заарештували колишнього суперника Дзінзірука

Сантос був заарештований 22 квітня

Колишній чемпіон світу в напівсередній і напівсередній вазі Даніель Сантос заарештований 22 квітня після того, як завдав шкоди магазину з продажу автомобілів у Пуерто-Нуево.

Про це повідомляє Telenoticias.

Згідно з повідомленням поліції, Сантос прибув в автосалон у 1:00 вечора. і розбив кілька вікон об'єкта, а також чотири розкішні автомобілі.

Згодом бронзовий призер Олімпійських ігор 1996 року в Атланті повернувся до дилера з наміром завдати додаткової шкоди і був заарештований.

Торік Сантоса звинуватили в насильстві і залякування співробітників правоохоронних органів: роком раніше він погрожував тим дерев'яною палицею, коли офіцери пішли до нього додому по ордеру на арешт (ще одна справа). Тоді Даніель визнав провину по менш серйозним звинуваченням, відбувшись штрафом і піврічним випробувальним терміном. У тому ж 2018 році Сантос був звинувачений у нападі на колишню партнерку.

В рамках п'ятої захисту титулу WBO в першій середній вазі в 2005 році Даніель потрапив у нокдаун і програв за очками українцеві Сергію Дзіндзіруку.

Нагадаємо, Дзінзіруку пропонували за бій 100 тис доларів.