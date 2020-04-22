Усик назвав головну мету у суперважкій вазі

Джерело - Przeglad Sportowy.
Український боксер Олександр Усик бажає здобути всі чемпіонські пояси у суперважкому дивізіоні.
Про це заявив сам боксер.
"Я не люблю обговорювати майбутнє. Треба йти крок за кроком, спокійно наближаючись до мети. Чи вдасться мені стати чемпіоном світу в суперважкій вазі? Я вірю в свої сили, але самовпевненість - це теж не дуже добре. Однак я хочу стати не просто чемпіоном, а абсолютним чемпіоном у хевівейті", - сказав Усик.
Раніше, Джошуа зазначав, що хоче битися з Усиком, Вайлдером та Ф'юрі.