Хей: Усик недооцінює Чісору

Український боксер Олександр Усик недооцінює свого суперника Дерека Чісору, який старанно готується до поєдинку.

Про це заявив промоутер Чісори Девід Хей.

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У Чісори ж дев'ять поразок і багато хто думає, що він вже пройшов свій пік. Але повірте мені, я ще не бачив, щоб він так займався в тренувальному таборі, як зараз. Його спаринги і фізична підготовка на вищому рівні. Він дуже дисциплінований, правильно харчується, дотримується режиму, вчасно лягає спати. Він не робить нічого з того, що міг зробити раніше, що і було причиною його поразок. Він не повинен був програти ті бої, але тоді він не був в оптимальних кондиціях. Я думаю, що Усик недооцінює його. Він не розуміє, наскільки хороший Чісора і як він сильний. Він сильний, як бик", - сказав Хей.