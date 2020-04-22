 Хей: Усик недооцінює Чісору | Бокс | Champion.com.ua
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Хей: Усик недооцінює Чісору

Сьогодні 17:10 862 1
Промоутер запевнив, що Чісора готується до бою як ніколи раніше
Хей: Усик недооцінює Чісору
#Хей, #Усик, #Чісора

Джерело - talkSPORT.

Український боксер Олександр Усик недооцінює свого суперника Дерека Чісору, який старанно готується до поєдинку.

Про це заявив промоутер Чісори Девід Хей.

"Дерек в хорошій формі. Бій перенесли на більш пізню дату. Судячи з соцмереж, Усик тренується. Всі експерти вважають його одним з топ-5 боксерів рейтингу P4P, він - олімпійський чемпіон, який ще ніколи не програвав. Усик став абсолютним чемпіоном світу в важкій вазі.

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У Чісори ж дев'ять поразок і багато хто думає, що він вже пройшов свій пік. Але повірте мені, я ще не бачив, щоб він так займався в тренувальному таборі, як зараз. Його спаринги і фізична підготовка на вищому рівні. Він дуже дисциплінований, правильно харчується, дотримується режиму, вчасно лягає спати. Він не робить нічого з того, що міг зробити раніше, що і було причиною його поразок. Він не повинен був програти ті бої, але тоді він не був в оптимальних кондиціях. Я думаю, що Усик недооцінює його. Він не розуміє, наскільки хороший Чісора і як він сильний. Він сильний, як бик", - сказав Хей.

Раніше, Джошуа зазначав, що хоче битися з Усиком, Вайлдером та Ф'юрі.

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