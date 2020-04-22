Усик: Я готовий боксувати з Джошуа навіть зараз

Український боксер Олександр Усик готовий до бою проти чемпіона WBO, WBA і IBF Ентоні Джошуа.

Про це розповів сам український боксер.

"Бій з Чісорою - це виклик, з яким я маю намір зіткнутися. Це буде непросто, це точно. Але я не боюся труднощів, я просто готуюся до них.

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І мені не потрібно більше боїв, щоб бути готовим до топів. Кілька років тому я боксував з хлопцями вагою 110 або 120 кілограмів як боксер Українських отаманів у Світовій серії боксу.

Я готовий боксувати з Джошуа навіть зараз. Ми вибрали такий шлях, що найближчим суперником стане Чісора, але потім я б дуже хотів зустрітися з Ентоні. І так буде", - розповів Усик.