Від коронавірусу помер легендарний рефері, який судив бої Льюїса, Кличків та Тайсона

Рефері помер у віці 73 років

Легендарний американський рефері Едді Коттон у віці 72 років пішов із життя.

Про це повідомляє BoxingScene.

Сталося це в одному із госпіталів Нью-Джерсі (США). Після 10 днів боротьби із COVID-19 видатний суддя помер від ускладнень, спричинених хворобою.

На його рахунку сотні боїв, а мабуть, найбільш відомим став легендарний бій Леннокса Льюїса проти Майка Тайсона 2002 року, коли британець переміг нокаутом у 8 раунді.

Судив він також і бої українського супертяжа Володимира Кличка, зокрема його поєдинки проти Роя Остіна, Руслана Чагаєва, Маріуша Ваха та Алекса Леапаі.

Нагадаємо, Усик і Ломаченко привітали з Великоднем разом з російськими артистами і священниками.