 Від коронавірусу помер легендарний рефері, який судив бої Льюїса, Кличків та Тайсона | Бокс | Champion.com.ua
Мій профіль
Легенда Дніпра працював в Німеччині кур’єром та будівельником
Сьогодні 13:01 1350
Маліновський може перейти до клубу АПЛ
Сьогодні 17:11 804
ВІДЕО ДНЯ. Феноменальний гол Маріо Баслера в ворота Шовковського
Сьогодні 14:24 627
Дівчина дня: еротична фотосесія української спортивної журналістки, яка має перевагу над Ломаченком
Сьогодні 14:15 1761
Турнір Лобановського перенесли на 2021 рік
Сьогодні 11:57 564
В УПЛ назвали кандидатів на пост президента ліги
Сьогодні 11:31 749
У Серії А одноголосно домовилися дограти чемпіонат
Сьогодні 10:14 1463
Бундесліга може відновити чемпіонат 9 травня
Сьогодні 08:13 2248
На посаду президента УПЛ зареєструвався лише один кандидат
Вчора 21:40 1482
Селюк: Якщо чемпіонат Білорусі є гівном, то тоді чемпіонат Росії - гівно в обгортці
Вчора 21:10 724
Блоги
Про стосунки з Луческу та Ахметовим та як живеться при Зеленському - Руслан Фомін
Про стосунки з Луческу та Ахметовим та як живеться при Зеленському - Руслан Фомін Valeriy Ruchka
Сьогодні 19:11 162
ВІДЕО ДНЯ. Феноменальний гол Маріо Баслера в ворота Шовковського
ВІДЕО ДНЯ. Феноменальний гол Маріо Баслера в ворота Шовковського Андрій Твердохліб
Сьогодні 14:24 619
Дівчина дня: еротична фотосесія української спортивної журналістки, яка має перевагу над Ломаченком
Дівчина дня: еротична фотосесія української спортивної журналістки, яка має перевагу над Ломаченком Андрій Твердохліб
Сьогодні 14:15 1748
21 рік тому Баварія не пустила Динамо у фінал Ліги чемпіонів. Відео матчу
21 рік тому Баварія не пустила Динамо у фінал Ліги чемпіонів. Відео матчу Valeriy Ruchka
Сьогодні 11:56 365
Перша Ліга: проблеми, трансфери, карантин та вихід в УПЛ
Перша Ліга: проблеми, трансфери, карантин та вихід в УПЛ Valeriy Ruchka
Сьогодні 10:18 470
Російські боксери запустили зображення Ісуса Христа в небо
Російські боксери запустили зображення Ісуса Христа в небо Valeriy Ruchka
Вчора 18:47 433
31 рік тому Марадона провів приголомшливу розминку перед матчем з Баварією
31 рік тому Марадона провів приголомшливу розминку перед матчем з Баварією Valeriy Ruchka
Вчора 18:34 1699
Золота колекція. Віталій Кличко – Майк Еклі: нокаут за 20 секунд
Золота колекція. Віталій Кличко – Майк Еклі: нокаут за 20 секунд Valeriy Ruchka
Вчора 12:31 8281
ВІДЕО. 20 років тому Редондо виконав, можливо, найкращий фінт в історії
ВІДЕО. 20 років тому Редондо виконав, можливо, найкращий фінт в історії Андрій Твердохліб
19.04.2020 19:30 5799 2
Українські школярі запустили спортивний челендж "Дивись, як я вмію"
Українські школярі запустили спортивний челендж "Дивись, як я вмію" Valeriy Ruchka
19.04.2020 13:30 475 1
Дворазовий олімпійський чемпіон, якого засудили на сім років. Історія Олександра Колчинського
Дворазовий олімпійський чемпіон, якого засудили на сім років. Історія Олександра Колчинського Valeriy Ruchka
19.04.2020 12:23 4203
ВІДЕО. Переможний гол Гармаша в фіналі юнацького чемпіонату Європи
ВІДЕО. Переможний гол Гармаша в фіналі юнацького чемпіонату Європи Андрій Твердохліб
19.04.2020 12:14 1330
Він мав стати зіркою українського футболу. Денису Гармашу - 30!
Він мав стати зіркою українського футболу. Денису Гармашу - 30! Valeriy Ruchka
19.04.2020 11:48 1255
Суркіс вразив своєю технікою. Президент Динамо запустив новий челендж і привітав з Великоднем
Суркіс вразив своєю технікою. Президент Динамо запустив новий челендж і привітав з Великоднем Valeriy Ruchka
19.04.2020 08:55 985 1
Відео дня. Українські легкоатлетки зняли дотепний ролик
Відео дня. Українські легкоатлетки зняли дотепний ролик Андрій Твердохліб
18.04.2020 20:45 3126
ВІДЕО. Безглузде вилучення та червона картка: Хачеріді зганьбився у грі з Вітебськом
ВІДЕО. Безглузде вилучення та червона картка: Хачеріді зганьбився у грі з Вітебськом Андрій Твердохліб
18.04.2020 20:32 4182 2
ВІДЕО. Затяжна атака та вбивчий нокаут. Згадуємо бій Гвоздик - Стівенсон
ВІДЕО. Затяжна атака та вбивчий нокаут. Згадуємо бій Гвоздик - Стівенсон Андрій Твердохліб
18.04.2020 18:11 5842
ВІДЕО. Найкращий легіонер в історії Динамо? Дубль Діого Рінкона у ворота Локомотива
ВІДЕО. Найкращий легіонер в історії Динамо? Дубль Діого Рінкона у ворота Локомотива Андрій Твердохліб
18.04.2020 16:16 1314
ВІДЕО. Дар'я Білодід підтягнулася на перекладині неймовірну кількість разів
ВІДЕО. Дар'я Білодід підтягнулася на перекладині неймовірну кількість разів Андрій Твердохліб
18.04.2020 15:52 3100 1
Головний тренер збірної України був кримінальним авторитетом, який викрав дружину Шовковського
Головний тренер збірної України був кримінальним авторитетом, який викрав дружину Шовковського Valeriy Ruchka
17.04.2020 16:32 27182
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
19:25 Футбол Став відомий бюджет семи клубів Першої ліги 291
19:11 Блог Про стосунки з Луческу та Ахметовим та як живеться при Зеленському - Руслан Фомін 169
19:10 Футбол Козловський: Ми не будемо грати цими літаючими презервативами - завтра скажуть в стрінгах грати 879
18:55 Футбол УЄФА офіційно рекомендує лігам завершити поточний сезон 331
18:41 Футбол Інгулець може грати матчі УПЛ у Кропивницькому 609
18:25 Бокс Від коронавірусу помер легендарний рефері, який судив бої Льюїса, Кличків та Тайсона 993
18:10 Хокей Хокеїст команди Лукашенка заразився коронавірусом і госпіталізований 652
18:08 RunNews Берлінський марафон підпадає під заборону 495
17:55 Футбол Футболістам Динамо можуть врізати зарплату на 70 відсотків 700
17:40 Бокс Український нокаутер вказав причину першої поразки у кар'єрі 2249
17:25 Футбол Колишній гравець Динамо заявив, що клуб здійснював на нього тиск через гроші 1300 1
17:11 Футбол Маліновський може перейти до клубу АПЛ 804
17:00 RunNews Комплекс вправ від Віталія Мандзюка #Мандзя5челледж. День 24 555
16:55 Футбол Захисник Динамо Бурда назвав свою мрію 871
16:40 Футбол У Ліверпулі спалах коронавірусу міг статися через матч Ліги чемпіонів 692
16:25 Волейбол Чемпіонат Білорусі з волейболу завершено достроково 1870
16:10 Біатлон Бронзова призерка чемпіонату світу завершила кар'єру 1424
15:55 Футбол Козловський назвав найкращого арбітра УПЛ 1063
15:42 Футбол Лєднєв назвав свою ціль у Динамо 1267
15:28 Футбол Попов здивований відношенням Динамо до Супряги та Булеци 1784
15:12 Футбол Філіппов: Десна здатна боротися за високі місця УПЛ 811
14:57 Футбол Реал відмовився від трансферу Алаби 1067
14:44 Футбол Демченко: Металіст-1925 готовий до УПЛ 1424
14:32 Футбол Сільва може повернутися у Валенсію 922
14:24 Блог ВІДЕО ДНЯ. Феноменальний гол Маріо Баслера в ворота Шовковського 627

Від коронавірусу помер легендарний рефері, який судив бої Льюїса, Кличків та Тайсона

Сьогодні 18:25 993 0
Рефері помер у віці 73 років
Від коронавірусу помер легендарний рефері, який судив бої Льюїса, Кличків та Тайсона
#Котон, #Тайсон

Джерело - vringe.com.

Легендарний американський рефері Едді Коттон у віці 72 років пішов із життя.

Про це повідомляє BoxingScene.

Сталося це в одному із госпіталів Нью-Джерсі (США). Після 10 днів боротьби із COVID-19 видатний суддя помер від ускладнень, спричинених хворобою.

На його рахунку сотні боїв, а мабуть, найбільш відомим став легендарний бій Леннокса Льюїса проти Майка Тайсона 2002 року, коли британець переміг нокаутом у 8 раунді.

Судив він також і бої українського супертяжа Володимира Кличка, зокрема його поєдинки проти Роя Остіна, Руслана Чагаєва, Маріуша Ваха та Алекса Леапаі.

Нагадаємо, Усик і Ломаченко привітали з Великоднем разом з російськими артистами і священниками.

Коментарі ()