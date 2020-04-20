 Усик: Коронавірусом залякують людей | Бокс | Champion.com.ua
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Хачеріді після матчу з Вітебськом спробував вдарити арбітра
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Усик: Коронавірусом залякують людей

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Олександр Усик прокоментував пандемію коронавірусу
Усик: Коронавірусом залякують людей
#Усик, #коронавірус

Джерело - Чемпіон.

Потрібно всім згуртуватися для боротьби з пандемією коронавірусу.

Про це розповів український боксер Олександр Усик.

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"Я знаю, що вірус є. Але не треба з цього робити якусь страшну річ, щоб залякувати людей. Вони і так залякані, не розуміють, кому вірити, кого слухати. Хтось сказав: імбир або лимон щось там вбивають, і вони відразу подорожчали. Треба згуртуватися і допомагати один одному, а ми намагаємося з цього робити вигоду та заробити. Не допомагаємо один одному: ти мені чужий. Це вірус, про який самі лікарі не розуміють, що це таке", - розповів Усик. 

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