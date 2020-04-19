Майк Тайсон: Це найкращий час в моєму житті

Джерело - Чемпіон.
Легендарний боксер Майк Тайсон знаходиться в дуже хорошому фізичному стані.
Про це розповів сам колишній спортсмен.
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"Я перебуваю в найкращій формі, яку я мав протягом усього життя. У мене немає жодних скарг. Це найкращий час в моєму житті. Як людина я відчуваю, що для мене немає меж. Все має бути добре.
Я перебуваю в чудових кондиціях. Днями думав про те, щоб зробити ще одне татуювання", - сказав 53-річний екс-чемпіон.
Нагадаємо, Тайсон завершив кар'єру в 2005 році після поразки Кевіну Макбрайду.