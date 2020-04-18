Хей: Усик не розуміє сили Чісори

Британець Дерек Чісора (32-9, 23 КО) здивує Олександра Усика (17-0, 13 КО) під час їх поєдинку.

Про це розповів менеджер боксера Девід Хей.

"Усик входить в п'ятірку кращих боксерів на думку всіх експертів, він олімпійський чемпіон і ніколи раніше не програвав бої. Він був абсолютним чемпіоном в крузервейті.

Дерек Чісора програв дев'ять боїв. Багато хто думає, що він пройшов свій пік. Повірте, він прибіг в тренувальному таборі таким, яким я його ніколи не бачив.

Я думаю, що Усик прорахувався. Він не розуміє, наскільки хороший і сильний Чісора. Він схожий на бика, абсолютно твердий, і він все ще тренується", - розповів Хей.