Сауль Альварес прокоментував можливість виступу на Олімпійських іграх

Мексиканський боксер Сауль Альварес не планує брати участь в Олімпійських Іграх, у випадку коли це дозволять професіоналам.

Про це розповів сам боксер.

"Якби я раніше думав про участь в Олімпійських іграх, то ніколи був не став топ-боксером і чемпіоном світу в різних вагових категоріях. Є досвідчені боксери, які хочуть брати участь у 2021 році в Іграх, відбираючи мрію у молодих спортсменів. Я вважаю, що буде нечесно, якщо я заявлюся на Олімпіаду", - розповів Альварес.

Відзначимо, що раніше WBA і WBO були готові послабити обмеження і дати боксерам шанс боротися на Іграх, але WBC погрожував таким боксерам дискваліфікацією з рейтингів організації.

Нагадаємо, Дерев'янченко хоче бій з Альваресом або реванш з Головкіним.