У WBC спростували повернення титулу Хейні

Керівництво WBC поки не прийняло остаточного рішення про повернення Девіну Хейні звання чемпіона.

Про це повідомив відомий журналіст Ден Рафаель.

"Президент WBC Маурісіо Сулейман спростував заяву про те, що організація відновила Хейні в статусі чемпіона світу в легкій вазі. Девін добровільно звільнив титул, після чого його визнали" чемпіоном у відпустці "через травму плеча. Це правда, що Хейні подав прохання, але остаточне рішення поки не прийнято.

Девін відправив в організацію лист, після чого WBC запросив медичний звіт про його травму, щоб дізнатися про поточний стан боксера. Незабаром Рада розгляне це питання і прийме необхідні заходи", - відзначив Рафаель.