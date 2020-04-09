Усик назвав диктатора найкращим президентом

Український суперважковаговик Олександр Усик (17-0, 13 КО) вважає найкращим президентом Олександра Лукашенка.

Про це розповів сам боксер.

"Я ні в якому разі не захищаю жодного президента, вони самі туди занурюються і самі це все роблять, самі на це йдуть. Нікого не захищаю. Але, знаєте, хто мені з президентів подобається? З усіх, які є взагалі? Лукашенко.

Він правильні рішення робить, з яйцями мужик. Не тому, що він президент якийсь, а тому, що він мужик з яйцями, величезними яйцями, великими ось такими.

Але взагалі, президентами їх вибирають люди. Я не захоплююсь: "Вау, як він робить добре, який він крутий". Я іншими людьми захоплююся, таким святим, як святитель Лука", - розповів Усик.