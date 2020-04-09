Усик сказав кому належить Крим

Український суперважковаговик Олександр Усик (17-0, 13 КО) час від часу їздить до окупованого Криму.

Про це розповів сам боксер.

"Я їжджу в Крим, коли у мене виходить. Сестра живе там, куми живуть. Як ставлюся до того, що відбувається? Це біда, що відбувається. Помирає дуже багато людей. Війна - це завжди страшно, це дуже погано. Як це зупинити?

Знаєте, що ще ми зробили? Ми кинули своїх громадян напризволяще. Ми просто забули. Кричимо: "Територія! Чий Крим?" Я вам скажу: "Так хрін з тобою, Крим. Люди, які там - ось і є Крим". На Донбасі, всюди, ми забуваємо про людей. Кажемо: "Територія, територія, територія". Добре, а люди? Це не найцінніше?

Ось уявляєте, щоб півтора мільйона кримчан переїхали до Києва або ще кудись? Куди вони поїдуть без нічого, без нікого. У тому ж Донецьку, в тому ж Луганську. Я переживаю за людей, я реально про це думаю іноді. Думаю про те, як вони там", - розповів Усик.