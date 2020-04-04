Україснький боксер Олександр Усик продовжує готуватися до поєдинку з Дереком Чісорою, незважаючи на перенесення поєдинку.

Про це розповів промоутер українця Олександр Красюк.

"Усик дуже розсудлива людина. Він усвідомлював, розумів і дуже професійно до цього поставився. Він не кинув все і не пішов з тренувального табору, Саша продовжив доводити почату справу до кінця, тримаючи в голові, що бій може відбутися в липні", - сказав Красюк.