Форман: Вайлдер може легко перемогти Ф'юрі

Чемпіон світу за версією WBC в надважкій вазі Тайсон Ф'юрі (30-0-1, 21 КО) може зазнати поразки у бою проти американця Деонтея Вайлдера (42-1-1, 41 КО).

Про це заявив колишній чемпіон світу Джордж Форман.

"Я конструктивно поговорив з Деонтеєм Вайлдером. Я був в такому ж становищі, коли втратив титул в Фаріка в поєдинку з Мохаммедом Алі. Йому потрібно жити з цією поразкою. Але я здатний показати йому, як повернутися сильніше. Вайлдеру під силу не просто перемогти Ф'юрі, він здатний легко це зробити. Дайте йому шанс і він покаже себе", - сказав Форман.