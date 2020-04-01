Головкін програв Дерев'янченку - Атлас

Казахстанський боксер Геннадій Головкін не готовий до третього бою проти мексиканця Сауля Альвареса.

Про це розповів Тедді Атлас, тренер українського боксера Олександра Гвоздика.

"Я не знаю, чи зможе викликати інтерес третій бій Альвареса з Головкіна. Якщо ви не помітили, то Головкін, відверто кажучи, програв свій останній бій, в якому зустрічався з українцем Сергієм Дерев'янченком.

Головкін продемонстрував, що у нього серце воїна, але він не був в порядку. Що це було: хвороба, випадковість, аномалія або нинішній стан? Головкін постарів, залишив частину себе в рингу, в тому числі в двох боях з Канело.

Думаю, що поєдинки проти Канело відняли у Головкіна дуже багато сил. Та й 400 боїв на любительському рингу теж не проходять без сліду. Це нормально для віку Геннадія", - сказав Атлас.