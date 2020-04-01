Сталлоне зніме кіно про братів Кличків

Джерело - Чемпіон.

Легендарний американський актор Сільвестр Сталлоне зніме фільм "Брати - легенди", який буде присвячений Віталію та Володимиру Кличкам.

Сталлоне виступить режисером і сценаристом стрічки. Зйомки планується розпочати вже восени, вихід фільму в прокат запланований на квітень 2021 року.

Сильвестр знаходиться в дружніх стосунках з Віталієм і Володимиром. У 2012 році вони втрьох виступили продюсерами мюзикла Роккі, у якому була розказана історія самого першого фільму про Роккі Бальбоа. Вартість шоу склала 15 мільйонів доларів, Віталій з Володимиром розробляли боксерські елементи шоу.

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Сталонне не приховував, що багато років був фаном боксерського таланту Віталія та Володимира. У 2012 році Сильвестр прилітав в Гамбург на поєдинок Володимира Кличка з поляком Маріушем Вахом, а в 2009 році в Лос-Анджелесі підтримував Віталія в бою з американцем Крісом Арреолою.

Нагадаємо, що в 2011 році в прокат виходив документальний фільм німецького режисера Себастіана Денхардта "Кличко". Стрічку можна було побачити в кінотеатрах Німеччини, Австрії, США, Польщі, Естонії та України.

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У 2001 році Володимир Кличко знявся у фільмі Стівена Содерберга "11 друзів Оушена". Українець зіграв себе самого, виходив в ринг проти Леннокса Льюїса. Збори з цієї стрічки склали 450 мільйонів доларів, а головні ролі зіграли Джордж Клуні, Бред Пітт, Мет Деймон і Джулія Робертс. У 2007 році Володимир знову зіграв себе самого у фільмі свого приятеля Тіля Швайгера "Красунчик" (збори 81 мільйон доларів), а два роки по тому - в сіквелі "Красунчик-2" (збори 41 мільйон доларів). У 2013 році українець знявся в стрічці Майкла Бея "Кров'ю і потом: анаболіки", де головні ролі зіграли Марк Уолберг і Дуейн Джонсон, а в 2008 році в кліпі Кріса Корнелла "Частина мене".