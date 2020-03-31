Ф'юрі: Побиття Вайлдера ніколи не набридає

Чемпіон світу за версією WBC в надважкій вазі Тайсон Ф'юрі (30-0-1, 21 КО) готовий і в третій раз битися проти американця Деонтея Вайлдера (42-1-1, 41 КО).

Про це заявив британець.

"Я буду змушений дати йому трохи більше. Очевидно, що побиття Вайлдера ніколи не набридає, це одна з речей, якими ти можеш пишатися.

Я дійсно зробив те, про що говорив перед боєм. Мало хто, тим більше в боксі, говорить щось, а потім робить саме те, що збирався. Я пишався цим боєм. З нетерпінням чекаю, коли зникне цей коронавірус, щоб світ повернувся до нормального життя, а я - до своєї роботи.

З кожної негативної ситуації можна витягти позитивні результати. Для мене він полягає в тому, що я можу багато часу проводити з сім'єю і дітьми. Ми займаємося сімейними справами, на які зазвичай мені не вистачає часу", - сказав Ф'юрі.