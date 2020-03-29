Хижняк очолив комісію боксерів AIBA

Український чемпіон світу з боксу серед любителів Олександр Хижняк став головою комісії спортсменів Міжнародної асоціації боксу (AIBA).

Про це повідомляє офіційний сайт AIBA.

"Для мене велика честь стати членом Виконавчого комітету AIBA вперше в історії в якості одного з представників спортсменів. Я серйозно ставлюся до цього і маю намір забезпечити постійне включення інтересів боксерів у процеси прийняття стратегічних і адміністративних рішень.

Для моєї нової ролі я поставив низку пріоритетних завдань, таких як раннє затвердження календаря на найближчі роки, в тому числі системи кваліфікації для Олімпійських ігор 2024 року. Я також вважаю важливим отримувати більш докладне роз'яснення критеріїв, що використовуються суддями для оцінки раундів", - сказав Хижняк.