Доля бою Чісора - Усик вирішиться 30 березня

Рішення про бій між колишнім абсолютним чемпіоном світу у першій важкій вазі українцем Олександром Усиком та британським суперваговиком Дереком Чісорою буде вирішено в понеділок, 30 березня.

Про це розповів промоутер Едді Гірн.

"У понеділок 30 березня ми зробимо оголошення про бій між Чісорою та Усиком. Ми не знаємо, як довго це триватиме. Ми знаємо, що найбільш рання дата повернення боксу - червень. Тому для травневих шоу ми повинні придумати альтернативні дати", - сказав Гірн.