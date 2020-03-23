Українському суперважковаговику Олександру Усику (17-0, 13 КО) буду важко у поєдинку проти Дерека Чісори (32-9, 23 КО).

Про це розповів непереможний український суперважковаговик Владислав Сіренко (13-0, 12 КО) дав прогноз на бій між).

"Думаю, що це буде найважчий бій в кар'єрі для Олександра Усика, тому що Чісора дуже досвідчений і боксер, який сильно б'є. Думаю, що Дерек буде застосовувати будь-які прийоми, щоб вдарити Усика.

А наскільки брудним він може бути, ми пам'ятаємо з часів бою проти Кличка. Плюс до всього, у Олександра був довгий простій без боїв, що теж грає проти нього. Але, я вірю в його перемогу", - сказав Сіренко.