Лопес: Поєдинок з Ломаченком перенесуть

Поєдинок Теофімо Лопеса з українцем Василем Ломаченком перенесуть через пандемію коронавірус.

Про це американець заявив в інтерв'ю ESPN.

"Вже скасували бої Шакура Стівенсона і Майкла Конлана. Тоді я зрозумів, що мій бій буде наступним. Ми майже впевнені, що станемо такими.

Наш поєдинок з Ломаченком не скасують, а перенесуть. Доведеться чекати подальших повідомлень. Коронавірус вплинув не тільки на бокс, а й на інші види спорту. Так що це щось дуже серйозне.

Сподіваюся, що все зміниться на краще. На дворі вже 2020 рік, а я ще не бився. Я провів останній бій в грудні, а зараз у нас березень. Я постараюся провести в цьому році як мінімум два, а ще краще три поєдинки.

Ніхто не знає, як довго триватиме ця ситуація з коронавірусів. Відверто кажучи, в такі часи ми мало що можемо змінити. Все дуже непередбачувано. Залишається тільки сидіти і чекати", - сказав Лопес.