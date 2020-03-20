Олександр Усик прокоментував реванш із Муратом Гасієвим

Джерело - Чемпіон.

Колишній абсолютний чемпіон світу Олександр Усик (17-0, 13 КО) вказав за яких умов він може вийти на другий поєдинок проти росіянина Мурата Гассіева (26-1, 19 КО).

Про це боксер розповів у Instagram.

"Мене часто запитують, що я можу сказати про Мурата Гассіеве. Чудовий спортсмен і вихована людина. Подяка батькам за виховання такого чоловіка. Хотів би я провести з ним ще один поєдинок? Якщо це буде мати сенс, то чому б і ні? Наразі я про це не думав. Не знаю, хочу або не хочу. Навіть не можу відповісти вам на це питання. Якщо це буде вигідно нам обом, то можна провести бій", - розповів Усик.

Раніше, Усик повторив неймовірний трюк Ломаченка.